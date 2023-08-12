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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Логічно припустити посилення щоденних атак: у ГУР попередили жителів Москви

Логічно припустити посилення щоденних атак: у ГУР попередили жителів Москви
Фото: УНІАН

Київ попередив жителів Москви, що буде ще більше атак, зауваживши: протиповітряна оборона столиці РФ не здатна їх захистити у “війні дронів”, що набуває дедалі більших масштабів.

Після нещодавньої атаки безпілотників на Москву у п’ятницю, 11 серпня, представник ГУР Андрій Юсов сказав виданню Kyiv Post, що у тому, що зараз відчувають москвичі, є “певна справедливість​​”.

– Увесь світ бачить, що російська система захисту, як і вся країна, що має себе за лідера на світовому ринку озброєнь, є неефективною, застарілою і нездатною адекватно реагувати на сучасні виклики, – наголосив представник ГУР.

Він додав, що це симптом режиму Путіна, який продовжує вести до “деградації системи державного управління”.

Юсов припустив, що, можливо, тенденція атак дронів на Москву змусить її жителів зробити якісь правильні висновки: вірити чи не вірити російському телебаченню і російській пропаганді, підтримувати чи не підтримувати злочинний режим

За словами представника розвідки, ситуація може змінитися.

– Зважаючи на динаміку останніх місяців – кількість, географію і інтенсивність, цілком логічно припустити посилення щоденних атак, – наголосив Юсов.

Нагадаємо, 11 серпня у Москві в районі Живописного мосту над Москва-рікою прогримів вибух. Очевидці повідомляли про нібито падіння дрона.

За словами мера столиці РФ Сергія Собяніна, російська ППО нібито збила дрон, та серйозних руйнувань начебто немає.

Джерело: Kyiv Post

Андрій Юсов, Війна в Україні, Москва, Розвідка
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