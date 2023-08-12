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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Міненерго розповіли, в яких областях найскладніше з підготовкою до опалювального сезону

Герман Галущенко

Найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону у прикордонних з Росією областях, а також на прифронтових територіях.

Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

– Безумовно, найскладніша ситуація там, де постійні обстріли. Це Херсон. Вони (армія РФ – Ред.) досить прицільно б’ють по наших бригадах, які виїздять робити там певні роботи. Це Харків. Це прифронтові території. Більш-менш по Миколаєву ситуація, але Запоріжжя – щодня приходить інформація про обстріли. Там складна ситуація. Плюс Чернігів і Сумська область – прикордоння. Оце найскладніші регіони, – сказав він.

Щодо планових ремонтів на енергетичних об’єктах, Галущенко заявив, що наразі “усе йде за графіком”.

Також він додав, що генерація електроенергії в Україні насамперед залежить від роботи атомних електростанцій.

– Атомна енергетика є ключовою. Вона навіть в режимі втрати Запорізької АЕС на сьогодні виробляє понад 50% електроенергії в Україні. Тому в нас немає іншої генерації, яка б дотягнулася до цього показника. Й, відповідно, що важливо, це надійність. Минулий опалювальний сезон атомна генерація пройшла взагалі ідеально, – сказав міністр.

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Фото: Міністерство енергетики України

Джерело: Суспільне
Війна в Україні, Герман Галущенко, Енергетика, Опалювальний сезон
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