У Міненерго розповіли, в яких областях найскладніше з підготовкою до опалювального сезону
Найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону у прикордонних з Росією областях, а також на прифронтових територіях.
Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
– Безумовно, найскладніша ситуація там, де постійні обстріли. Це Херсон. Вони (армія РФ – Ред.) досить прицільно б’ють по наших бригадах, які виїздять робити там певні роботи. Це Харків. Це прифронтові території. Більш-менш по Миколаєву ситуація, але Запоріжжя – щодня приходить інформація про обстріли. Там складна ситуація. Плюс Чернігів і Сумська область – прикордоння. Оце найскладніші регіони, – сказав він.
Щодо планових ремонтів на енергетичних об’єктах, Галущенко заявив, що наразі “усе йде за графіком”.
Також він додав, що генерація електроенергії в Україні насамперед залежить від роботи атомних електростанцій.
– Атомна енергетика є ключовою. Вона навіть в режимі втрати Запорізької АЕС на сьогодні виробляє понад 50% електроенергії в Україні. Тому в нас немає іншої генерації, яка б дотягнулася до цього показника. Й, відповідно, що важливо, це надійність. Минулий опалювальний сезон атомна генерація пройшла взагалі ідеально, – сказав міністр.
Фото: Міністерство енергетики України
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