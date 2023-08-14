В Хмельницком работник военкомата за $4500 обещал помочь избежать призыва
В Хмельницкой области работника военкомата разоблачили на получении $4500 от военнообязанного.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
— За эти средства военнослужащий обещал оказать влияние на военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц о признании его непригодным к военной службе и дальнейшем установлении группы инвалидности, — говорится в сообщении.
Как следствие, лицо с установленным диагнозом не подлежит призыву на службу и во время мобилизации сможет выехать за границу.
Правоохранители задержали мужчину в Хмельницком во время получения средств. Чиновнику сообщили о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Сейчас работнику военкомата избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 214 тыс. грн залога, также он отстранен от должности.
Устанавливается причастность к содеянному других лиц.
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