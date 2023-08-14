У Хмельницькому працівник військкомату за $4500 обіцяв допомогти уникнути призову

На Хмельниччині працівника військкомату викрили на одержанні $4500 від військовозобов’язаного.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

– За ці кошти військовослужбовець обіцяв здійснити вплив на військово-лікарську комісію та інших уповноважених осіб щодо визнання його непридатним до військової служби та подальшого встановлення групи інвалідності, – йдеться у повідомленні.

Як наслідок, особа зі встановленим діагнозом не підлягатиме призову на службу та під час мобілізації зможе виїхати за кордон.

Правоохоронці затримали чоловіка в Хмельницькому під час отримання коштів. Посадовцю повідомили про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі працівнику військкомату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 214 тис. грн застави, також його відсторонено від посади.

Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Раніше у Дніпрі викрили працівників поліції Дніпропетровської області, які за хабар у $2 тис. “закрили очі” на викрадення людей.

Джерело : Офіс генпрокурора

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