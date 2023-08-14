Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Во Львове обвалился балкон вместе с мужчиной

Во Львове обвалился балкон вместе с мужчиной

Вечером в воскресенье, 13 августа, во Львове обвалился балкон, на котором стоял мужчина.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Инцидент произошел на проспекте Черновола с дома по улице Под Дубом 2.

— Упал человек с балконом на проезжую часть. Мужчина жив — прибыла “скорая”, — говорится в сообщении.

Ранее в польском селе Щава трагически погиб 6-летний ребенок из Украины. Шестилетний мальчик выпал с балкона одного из пансионатов.

Читайте также
В Херсоне с самого утра слышны взрывы
Херсон

Фото: Игорь Зинкевич

Балкон, Львов
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Все решит Кабмин: противостояние Нафтогаза и АРМА
Во Львове обвалился балкон вместе с мужчиной
Восстановление энергетики: каким будет следующий отопительный сезон
Во Львове обвалился балкон вместе с мужчиной
Пострадал за преданность: волонтеры спасли собачку из новой Каховки
Во Львове обвалился балкон вместе с мужчиной
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
Во Львове обвалился балкон вместе с мужчиной
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь