Во Львове обвалился балкон вместе с мужчиной
Вечером в воскресенье, 13 августа, во Львове обвалился балкон, на котором стоял мужчина.
Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Инцидент произошел на проспекте Черновола с дома по улице Под Дубом 2.
— Упал человек с балконом на проезжую часть. Мужчина жив — прибыла “скорая”, — говорится в сообщении.
Ранее в польском селе Щава трагически погиб 6-летний ребенок из Украины. Шестилетний мальчик выпал с балкона одного из пансионатов.
Фото: Игорь Зинкевич
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова