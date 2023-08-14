У Львові обвалився балкон разом з чоловіком

Увечері в неділю, 13 серпня, у Львові обвалився балкон, на якому стояв чоловік.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Інцидент стався на проспекті Чорновола з будинку по вулиці Під Дубом 2.

– Впала людина з балконом на проїжджу частину. Чоловік живий – прибула “швидка”, – йдеться у повідомленні.

Раніше у польському селі Щава трагічно загинула 6-річна дитина з України. Шестирічний хлопчик випав з балкона одного з пансіонатів.

Фото: Ігор Зінкевич

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