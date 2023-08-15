Обстрел Луцка: российская ракета попала в шведский завод SKF
Во время ночной атаки РФ ракета попала в Луцке в шведский завод SKF, который является крупнейшим в мире производителем промышленных подшипников.
Об этом сообщили в компании во вторник, 15 августа.
— Ночью была атака на город Луцк в Украине, и в результате этого нападения пострадал наш завод, — заявил представитель SKF Карл Бьернстам.
Он также подтвердил, что в результате российского удара погибли трое работников компании. По данным местных властей, ранены еще три человека, а из-под завалов удалось спасти мужчину.
SKF имеет 108 производств и 44 тыс. сотрудников в мире. В Украине на компанию работает более 1 тыс. человек, большинство — в Луцке.
На завод приходится около 0,5% общего объема производства компании в 2022 году.
Напомним, ночью 15 августа российские оккупанты выпустили по территории Украины 28 крылатых ракет, под ударом оказались по меньшей мере пять областей.
Во Львове в результате попадания выгорели квартиры в жилом доме, одна из ракет упала на территории детского сада, обошлось без жертв.
Российская армия уничтожила осенью и зимой половину украинской энергетической инфраструктуры. Это и сети, и объекты генерации разных типов. Украина потеряла почти половину энергетических объектов – это и из-за обстрелов, и из-за оккупации. Минус 78% мощностей ТЭС, 12% ГЭС, более 20% солнечной и ветровой генерации и 44 атомной.Ольга Читайло