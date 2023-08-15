Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
На Крымском мосту “бавовна”: движение автомобилей перекрыли
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Обстрел Луцка: российская ракета попала в шведский завод SKF

Луцьк, наслідки атаки РФ
Фото: ГСЧС

Во время ночной атаки РФ ракета попала в Луцке в шведский завод SKF, который является крупнейшим в мире производителем промышленных подшипников.

Об этом сообщили в компании во вторник, 15 августа.

— Ночью была атака на город Луцк в Украине, и в результате этого нападения пострадал наш завод, — заявил представитель SKF Карл Бьернстам.

Он также подтвердил, что в результате российского удара погибли трое работников компании. По данным местных властей, ранены еще три человека, а из-под завалов удалось спасти мужчину.

SKF имеет 108 производств и 44 тыс. сотрудников в мире. В Украине на компанию работает более 1 тыс. человек, большинство — в Луцке.

На завод приходится около 0,5% общего объема производства компании в 2022 году.

Напомним, ночью 15 августа российские оккупанты выпустили по территории Украины 28 крылатых ракет, под ударом оказались по меньшей мере пять областей.

Во Львове в результате попадания выгорели квартиры в жилом доме, одна из ракет упала на территории детского сада, обошлось без жертв.

Читайте также
Попадание в детсад, предприятия и дома: последствия очередной ракетной атаки на Украину
Обстрел Луцка: российская ракета попала в шведский завод SKF

Источник: Reuters
Война в Украине, Луцк, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Игры
Видео
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру: выдержит ли Украина еще одну зиму

Российская армия уничтожила осенью и зимой половину украинской энергетической инфраструктуры. Это и сети, и объекты генерации разных типов. Украина потеряла почти половину энергетических объектов – это и из-за обстрелов, и из-за оккупации. Минус 78% мощностей ТЭС, 12% ГЭС, более 20% солнечной и ветровой генерации и 44 атомной.

Ольга Читайло
Возвращение из-за границы: реально ли заинтересовать украинцев ехать на родину
українці в Кракові
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих
Обстрел Луцка: российская ракета попала в шведский завод SKF
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
Обстрел Луцка: российская ракета попала в шведский завод SKF
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (14.08.2023)
Обстрел Луцка: российская ракета попала в шведский завод SKF
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь