Обстріл Луцька: російська ракета влучила в шведський завод SKF

Під час нічної атаки РФ ракета влучила у Луцьку в шведський завод SKF, який є найбільшим у світі виробником промислових підшипників.

Про це повідомили в компанії у вівторок, 15 серпня.

– Вночі була атака на місто Луцьк в Україні, і внаслідок цього нападу постраждав наш завод, – заявив речник SKF Карл Б’єрнстам.

Він також підтвердив, що внаслідок російського удару загинуло троє працівників компанії. За даними місцевої влади, поранені ще троє людей, а з-під завалів вдалося врятувати чоловіка.

SKF має 108 виробництв і 44 тис. співробітників у світі. В Україні на компанію працює понад 1 тис. людей, більшість – в Луцьку.

На завод припадає близько 0,5% загального обсягу виробництва компанії у 2022 році.

Нагадаємо, вночі 15 серпня російські окупанти випустили по території України 28 крилатих ракет, під ударом опинилися щонайменше п’ять областей.

У Львові внаслідок влучання вигоріли квартири у житловому будинку, одна з ракет впала на території дитячого садочка, обійшлося без жертв.

Джерело : Reuters

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