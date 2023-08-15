Обстріл Луцька: російська ракета влучила в шведський завод SKF
Під час нічної атаки РФ ракета влучила у Луцьку в шведський завод SKF, який є найбільшим у світі виробником промислових підшипників.
Про це повідомили в компанії у вівторок, 15 серпня.
– Вночі була атака на місто Луцьк в Україні, і внаслідок цього нападу постраждав наш завод, – заявив речник SKF Карл Б’єрнстам.
Він також підтвердив, що внаслідок російського удару загинуло троє працівників компанії. За даними місцевої влади, поранені ще троє людей, а з-під завалів вдалося врятувати чоловіка.
SKF має 108 виробництв і 44 тис. співробітників у світі. В Україні на компанію працює понад 1 тис. людей, більшість – в Луцьку.
На завод припадає близько 0,5% загального обсягу виробництва компанії у 2022 році.
Нагадаємо, вночі 15 серпня російські окупанти випустили по території України 28 крилатих ракет, під ударом опинилися щонайменше п’ять областей.
У Львові внаслідок влучання вигоріли квартири у житловому будинку, одна з ракет впала на території дитячого садочка, обійшлося без жертв.
Російська армія знищила восени і взимку половину української енергетичної інфраструктури. Це і мережі, і об‘єкти генерації різних типів. Україна втратила майже половину енергетичних об’єктів – це і через обстріли, і через окупацію. Мінус 78% потужностей ТЕС, 12% ГЕС, понад 20% сонячної та вітрової генерації та 44 атомної.Ольга Читайло