Несмотря на войну, в 2023 году зеленая генерация Украины может вырасти на около 800 МВт — Герус

В течение 2023 года в Украине будет построено около 500 МВт солнечной генерации и 200-300 МВт — ветровой.

Об этом в эфире программы Forbes Business Breakfast рассказал председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

— Если брать солнце и ветер или даже всю зеленую генерацию, то это может быть около 1 тыс. МВт в этом году, — говорит он.

По оценке Геруса, в Украине ожидается строительство около 500 МВт солнечных электростанций, еще около 200-300 МВт — ветрогенерации.

В то же время, по данным главы энергетического комитета ВРУ, летом Украина потребляет 12 тыс. МВт, зимой — 17 тыс. МВт.

Герус говорит, что наращивание зеленой генерации стало возможным благодаря тому, что тысячи украинских бизнесов и домохозяйств устанавливают солнечные панели и ветряки на собственных объектах.

— Сегодня это уже действительно приобрело большие масштабы. Малый, средний, крупный бизнес — те, кто обычно являются потребителями, устанавливают оборудование и генерируют электроэнергию для собственных нужд, а излишки могут отдавать в сеть, — говорит председатель профильного комитета ВРУ.

Напомним, еще в конце июня представители украинского правительства продемонстрировали план трансформации украинской энергетики в рамках международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне.

Так, согласно заявленной документации, к 2050 году правительство Украины планирует увеличить мощность солнечных и ветровых электростанций в 30 раз, до 230 ГВт (в 2021-м мощность всей генерации в Украине достигала около 50 ГВт).

На начало 2022 года в Украине было установлено около 8,5 тыс. МВт возобновляемой энергетики.

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