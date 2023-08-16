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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Попри війну, у 2023 році зелена генерація України може зрости на близько 800 МВт – Герус

Попри війну, у 2023 році зелена генерація України може зрости на близько 800 МВт – Герус
Фото: Getty Images

Упродовж 2023 року в Україні буде збудовано близько 500 МВт сонячної генерації та 200-300 МВт – вітрової.

Про це в ефірі програми Forbes Business Breakfast розповів голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

– Якщо брати сонце та вітер або навіть всю зелену генерацію, то це може бути близько 1 тис. МВт у цьому році, – каже він.

За оцінкою Геруса, в Україні очікується будівництво близько 500 МВт сонячних електростанцій, ще близько 200-300 МВт – вітрогенерації.

Водночас, за даними голови енергетичного комітету ВРУ, влітку Україна споживає 12 тис. МВт, взимку – 17 тис. МВт.

Герус каже, що нарощення зеленої генерації стало можливим завдяки тому, що тисячі українських бізнесів та домогосподарств встановлюють сонячні панелі та вітряки на власних об’єктах.

– Сьогодні це вже дійсно набуло великих масштабів. Малий, середній, великий бізнес – ті, хто зазвичай є споживачами, встановлюють обладнання та генерують електроенергію для власних потреб, а надлишки можуть віддавати в мережу, – каже голова профільного комітету ВРУ.

Нагадаємо, ще наприкінці червня представники українського уряду продемонстрували план трансформації української енергетики в рамках міжнародної конференції з відновлення України (URC 2023) в Лондоні.

Так, згідно з заявленою документацією, до 2050 року уряд України планує збільшити потужність сонячних і вітрових електростанцій у 30 разів, до 230 ГВт (у 2021-му потужність всієї генерації в Україні сягала близько 50 ГВт).

На початок 2022 року в Україні було встановлено близько 8,5 тис. МВт відновлювальної енергетики.

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Альтернативна енергетика, Андрій Герус, Війна в Україні, Енергетика, зелена енергетика
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