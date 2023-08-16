Попри війну, у 2023 році зелена генерація України може зрости на близько 800 МВт – Герус
Упродовж 2023 року в Україні буде збудовано близько 500 МВт сонячної генерації та 200-300 МВт – вітрової.
Про це в ефірі програми Forbes Business Breakfast розповів голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.
– Якщо брати сонце та вітер або навіть всю зелену генерацію, то це може бути близько 1 тис. МВт у цьому році, – каже він.
За оцінкою Геруса, в Україні очікується будівництво близько 500 МВт сонячних електростанцій, ще близько 200-300 МВт – вітрогенерації.
Водночас, за даними голови енергетичного комітету ВРУ, влітку Україна споживає 12 тис. МВт, взимку – 17 тис. МВт.
Герус каже, що нарощення зеленої генерації стало можливим завдяки тому, що тисячі українських бізнесів та домогосподарств встановлюють сонячні панелі та вітряки на власних об’єктах.
– Сьогодні це вже дійсно набуло великих масштабів. Малий, середній, великий бізнес – ті, хто зазвичай є споживачами, встановлюють обладнання та генерують електроенергію для власних потреб, а надлишки можуть віддавати в мережу, – каже голова профільного комітету ВРУ.
Нагадаємо, ще наприкінці червня представники українського уряду продемонстрували план трансформації української енергетики в рамках міжнародної конференції з відновлення України (URC 2023) в Лондоні.
Так, згідно з заявленою документацією, до 2050 року уряд України планує збільшити потужність сонячних і вітрових електростанцій у 30 разів, до 230 ГВт (у 2021-му потужність всієї генерації в Україні сягала близько 50 ГВт).
На початок 2022 року в Україні було встановлено близько 8,5 тис. МВт відновлювальної енергетики.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко