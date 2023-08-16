Собор УПЦ МП в Каневе требуют передать государству

Прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть Успенский собор в Каневе (Черкасская область) в собственность государства. В свое время его передали УПЦ МП.

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Указано, что постановлением Совета министров Украинской ССР Георгиевский (Успенский) собор XII века (1144 года) был признан памятником археологии республиканского значения и на протяжении длительного времени находился под особой охраной государства.

В 2009 году Кабмин внес Успенский собор в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник археологии национального значения.

В 2003 году исполнительный комитет Каневского городского совета предоставил УПЦ МП разрешение на оформление права собственности на собор, что в дальнейшем стало основанием для регистрации права коллективной собственности.

В прокуратуре отмечают, что исполком действовал вопреки требованиям закона, а также прямому запрету относительно пребывания памятника археологии в собственности любой формы, кроме государственной.

Ранее митрополиту УПЦ МП, экс-настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу (Петру Лебедю), врачи установили диагноз — острый инфаркт миокарда.

Источник, фото: Черкасская областная прокуратура

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