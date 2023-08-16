Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Максимально бесшумный и удобный: эксперт объяснил, как использовать портативный инверторный генератор
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Собор УПЦ МП в Каневе требуют передать государству

Собор УПЦ МП в Каневе требуют передать государству

Прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть Успенский собор в Каневе (Черкасская область) в собственность государства. В свое время его передали УПЦ МП.

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Указано, что постановлением Совета министров Украинской ССР Георгиевский (Успенский) собор XII века (1144 года) был признан памятником археологии республиканского значения и на протяжении длительного времени находился под особой охраной государства.

В 2009 году Кабмин внес Успенский собор в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник археологии национального значения.

В 2003 году исполнительный комитет Каневского городского совета предоставил УПЦ МП разрешение на оформление права собственности на собор, что в дальнейшем стало основанием для регистрации права коллективной собственности.

В прокуратуре отмечают, что исполком действовал вопреки требованиям закона, а также прямому запрету относительно пребывания памятника археологии в собственности любой формы, кроме государственной.

Ранее митрополиту УПЦ МП, экс-настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу (Петру Лебедю), врачи установили диагноз — острый инфаркт миокарда.

Читайте также
”Война – это натовский договорняк”: сторонница УПЦ МП распространяет нарративы РФ возле лавры
вірянка УПЦ МП

Источник, фото: Черкасская областная прокуратура

Канів, УПЦ МП, Черкаська область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
”Война – это натовский договорняк”: сторонница УПЦ МП распространяет нарративы РФ возле лавры
вірянка УПЦ МП
У митрополита Павла диагностировали инфаркт – адвокат
Павло Лебідь
Взрывы слышны в Черкассах
Собор УПЦ МП в Каневе требуют передать государству
Митрополита Павла прооперировали в Киевской больнице: что известно
Митрополит Павло
Суд продлил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю
Павло Лебідь
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (16.08.2023)
Собор УПЦ МП в Каневе требуют передать государству
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (16.08.2023)
Собор УПЦ МП в Каневе требуют передать государству
Учебный год 2023/2024: в каком состоянии находятся школы и как будут учиться дети
Собор УПЦ МП в Каневе требуют передать государству
Возвращение из-за границы: реально ли заинтересовать украинцев ехать на родину
українці в Кракові
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь