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Валентина Летяк, редактор ленты

У митрополита Павла диагностировали инфаркт — адвокат

Павло Лебідь
Фото: УНИАН

Митрополиту УПЦ МП, экс-настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу (Петр Лебедь), которого накануне прооперировали в кардиологическом отделении одной из больниц Киева, врачи установили диагноз — острый инфаркт миокарда.

Об этом сообщил в Telegram его адвокат Никита Чекман, ссылаясь на информацию медиков.

В комментарии Суспільному он также уточнил, что его подзащитный восстанавливается после операции, ему нельзя вставать с постели, деталей он не знает, потому что не является родственником.

В то же время отметил, что в такой ситуации правоохранительные органы обязаны остановить любое производство в связи с состоянием здоровья подозреваемого.

7 августа митрополита Павла, которому объявлено подозрение в разжигании религиозной вражды, оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, освободили из-под стражи после внесения залога в размере 33,3 млн грн.

14 июля Соломенский райсуд Киева изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на пребывание под стражей с альтернативой залога.

13 августа суд продлил на месяц срок действия обязательств для митрополита УПЦ МП Павла.

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Источник: Суспільне
Інфаркт, Киево-Печерская лавра, Операция, Суд, УПЦ МП
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