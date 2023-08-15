У митрополита Павла диагностировали инфаркт — адвокат

Митрополиту УПЦ МП, экс-настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу (Петр Лебедь), которого накануне прооперировали в кардиологическом отделении одной из больниц Киева, врачи установили диагноз — острый инфаркт миокарда.

Об этом сообщил в Telegram его адвокат Никита Чекман, ссылаясь на информацию медиков.

В комментарии Суспільному он также уточнил, что его подзащитный восстанавливается после операции, ему нельзя вставать с постели, деталей он не знает, потому что не является родственником.

В то же время отметил, что в такой ситуации правоохранительные органы обязаны остановить любое производство в связи с состоянием здоровья подозреваемого.

7 августа митрополита Павла, которому объявлено подозрение в разжигании религиозной вражды, оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, освободили из-под стражи после внесения залога в размере 33,3 млн грн.

14 июля Соломенский райсуд Киева изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на пребывание под стражей с альтернативой залога.

13 августа суд продлил на месяц срок действия обязательств для митрополита УПЦ МП Павла.

Источник : Суспільне

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