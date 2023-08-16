Собор УПЦ МП у Каневі вимагають передати державі

Прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути Успенський собор у Каневі (Черкаська область) у власність держави. Свого часу його передали УПЦ МП.

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Зазначено, що постановою Ради міністрів Української РСР Георгіївський (Успенський) собор ХІІ ст. (1144 року) було визнано пам’яткою археології республіканського значення та упродовж тривалого часу він перебував під особливою охороною держави.

У 2009 році Кабмін вніс Успенський собор до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку археології національного значення.

2003 року виконавчий комітет Канівської міської ради надав УПЦ МП дозвіл на оформлення права власності на собор, що надалі стало підставою для реєстрації права колективної власності.

У прокуратурі наголошують, що виконком діяв усупереч вимогам закону, а також прямій забороні щодо перебування пам’ятки археології у власності будь-якої форми, окрім державної.

Раніше митрополиту УПЦ МП, екснастоятелю Києво-Печерської лаври Павлу (Петру Лебідю), лікарі встановили діагноз – гострий інфаркт міокарда.

Джерело, фото: Черкаська обласна прокуратура

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