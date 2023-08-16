В городе растет напряжение: более 20 тыс. жителей оккупированной Горловки погибли после мобилизации в армию РФ

С начала полномасштабного вторжения погибло более 20 тыс. жителей оккупированной Горловки Донецкой области, которых принудительно мобилизовали в армию РФ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что россияне готовятся к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях Украины и уже сейчас формируют списки мужчин. План по мобилизации был представлен гауляйтерам из Горловки.

В ответ местные коллаборационисты пожаловались, что в городе растет социальное напряжение, ведь с начала вторжения погибло более 20 тыс. жителей.

В Центре отметили, что мобилизация жителей захваченных территорий является международным преступлением.

— Из жителей ВОТ формируют передовые отряды, которые россияне без надлежащей подготовки бросают на украинские отряды, ведь оккупантам выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют. При этом цели “СВО” не достигаются и постоянно меняются. В прошлом году для достижения эфемерных целей было мобилизовано 300 тыс. граждан РФ. Результатом этой мобилизации стали сотни тысяч трупов и раненых россиян, что усилило социальное напряжение уже в самой РФ, — говорится в сообщении.

Поэтому россияне планируют увеличить темпы мобилизации именно на ВОТ, чтобы не выводить свое население из транса пропаганды и не потерять популярность войны, добавили в Центре национального сопротивления.

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