Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Максимально бесшумный и удобный: эксперт объяснил, как использовать портативный инверторный генератор
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

В городе растет напряжение: более 20 тыс. жителей оккупированной Горловки погибли после мобилизации в армию РФ

Мобілізація в Росії
Фото: Getty Images

С начала полномасштабного вторжения погибло более 20 тыс. жителей оккупированной Горловки Донецкой области, которых принудительно мобилизовали в армию РФ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что россияне готовятся к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях Украины и уже сейчас формируют списки мужчин. План по мобилизации был представлен гауляйтерам из Горловки.

В ответ местные коллаборационисты пожаловались, что в городе растет социальное напряжение, ведь с начала вторжения погибло более 20 тыс. жителей.

В Центре отметили, что мобилизация жителей захваченных территорий является международным преступлением.

— Из жителей ВОТ формируют передовые отряды, которые россияне без надлежащей подготовки бросают на украинские отряды, ведь оккупантам выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют. При этом цели “СВО” не достигаются и постоянно меняются. В прошлом году для достижения эфемерных целей было мобилизовано 300 тыс. граждан РФ. Результатом этой мобилизации стали сотни тысяч трупов и раненых россиян, что усилило социальное напряжение уже в самой РФ, — говорится в сообщении.

Поэтому россияне планируют увеличить темпы мобилизации именно на ВОТ, чтобы не выводить свое население из транса пропаганды и не потерять популярность войны, добавили в Центре национального сопротивления.

Читайте также
Россияне готовят новую волну мобилизации на оккупированной территории Луганской области
Окупаційні війська РФ

Война в Украине, Горловка, Донецкая область, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Чиновник НАТО назвал ошибкой свои слова о возможном вступлении Украины в НАТО в обмен на территории
НАТО прапор
Несмотря на войну, в 2023 году зеленая генерация Украины может вырасти на около 800 МВт — Герус
В городе растет напряжение: более 20 тыс. жителей оккупированной Горловки погибли после мобилизации в армию РФ
Швейцария присоединилась к 11 пакету санкций против РФ
Швейцарія
Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы захватить Купянск — Сырский
Олександр Сирський
В ГУР прокомментировали фейк оккупантов о возможном подрыве Россией ЗАЭС
В городе растет напряжение: более 20 тыс. жителей оккупированной Горловки погибли после мобилизации в армию РФ
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (16.08.2023)
В городе растет напряжение: более 20 тыс. жителей оккупированной Горловки погибли после мобилизации в армию РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (16.08.2023)
В городе растет напряжение: более 20 тыс. жителей оккупированной Горловки погибли после мобилизации в армию РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (16.08.2023)
В городе растет напряжение: более 20 тыс. жителей оккупированной Горловки погибли после мобилизации в армию РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (16.08.2023)
В городе растет напряжение: более 20 тыс. жителей оккупированной Горловки погибли после мобилизации в армию РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь