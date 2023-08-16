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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

В місті зростає напруга: понад 20 тис. жителів окупованої Горлівки загинули після мобілізації до армії РФ

Мобілізація в Росії
Фото: Getty Images

З початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тис. жителів окупованої Горлівки Донецької області, яких примусово мобілізували до армії РФ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що росіяни готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях України й вже зараз формують списки чоловіків. План з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки.

У відповідь місцеві колаборанти поскаржились, що в місті зростає соціальна напруга, адже від початку вторгнення загинуло понад 20 тис. жителів.

В Центрі наголосили, що мобілізація мешканців захоплених територій є міжнародним злочином.

– З мешканців ТОТ формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають на українські загони, адже окупантам вигідна смерть українців незалежно від сторони, за яку вони воюють. Водночас цілі “СВО” не досягаються й постійно змінюються. Минулого року для досягнення ефемерних цілей було мобілізовано 300 тис. громадян РФ. Результатом цієї мобілізації стали сотні тисяч трупів та поранених росіян, що посилило соціальну напругу вже у самій РФ, – йдеться у повідомленні.

Через це росіяни планують збільшити темпи мобілізації саме на ТОТ, аби не виводити своє населення з трансу пропаганди й не втратити популярність війни, додали в Центрі національного спротиву.

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Війна в Україні, Горлівка, Донецька область, Російська агресія
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