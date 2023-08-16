Як звільняли Урожайне: морпіхи показали унікальні кадри
Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського показали, як разом з побратимами 38-ї окремої бригади морської піхоти, а також за участі інших підрозділів Сил оборони України в рамках контрнаступу звільняли черговий населений пункт Урожайне, що на Донеччині.
Відповідне відео виклали на офіційній сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти у Facebook.
– Морська піхота. Вірні завжди! Разом до перемоги, – підписали відео.
Нагадаємо, вранці 16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони деокупували Урожайне Донецької області.
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