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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Як звільняли Урожайне: морпіхи показали унікальні кадри

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського показали, як разом з побратимами 38-ї окремої бригади морської піхоти, а також за участі інших підрозділів Сил оборони України в рамках контрнаступу звільняли черговий населений пункт Урожайне, що на Донеччині.

Відповідне відео виклали на офіційній сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти у Facebook.

– Морська піхота. Вірні завжди! Разом до перемоги, – підписали відео. 


Нагадаємо, вранці 16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони деокупували Урожайне Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 539-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ
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Як звільняли Урожайне: морпіхи показали унікальні кадри
Ігри
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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