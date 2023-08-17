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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На Одещині поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку і втік з місця ДТП

На Одещині поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку і втік з місця ДТП
Фото: ДБР

У Білгород-Дністровському на Одещині поліцейський двічі переїхав пенсіонерку, а потім втік з місця трагедії.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань та поліція Одеської області.

Аварія сталась у середу, 16 серпня. За попередніми даними, правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, скоїв наїзд на жінку літнього віку. Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції.

Після наїзду подружжя перемістило потерпілу на лаву під під’їздом, після чого викликали швидку допомогу. Однак не дочекавшись лікарів, водій залишив місце аварії, а пізніше місце ДТП покинула і дружина.

Згодом 81-річна потерпіла померла в лікарні від отриманих травм.

На Одещині поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку і втік з місця ДТП
ДБР
На Одещині поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку і втік з місця ДТП
ДБР
На Одещині поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку і втік з місця ДТП
На Одещині поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку і втік з місця ДТП

Наразі обох поліцейських відсторонили від виконання службових обов’язків. Водія затримали.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в порушенні правил дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Слідство триває.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Раніше СБУ затримала у Миколаєві двох посадовиць обленерго, які досі чекали на окупацію області та заперечували існування України.

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Джерело: ДБР, поліція Одеської області

Нацполіція, Одеська область
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