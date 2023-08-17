На Одещині поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку і втік з місця ДТП
У Білгород-Дністровському на Одещині поліцейський двічі переїхав пенсіонерку, а потім втік з місця трагедії.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань та поліція Одеської області.
Аварія сталась у середу, 16 серпня. За попередніми даними, правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, скоїв наїзд на жінку літнього віку. Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції.
Після наїзду подружжя перемістило потерпілу на лаву під під’їздом, після чого викликали швидку допомогу. Однак не дочекавшись лікарів, водій залишив місце аварії, а пізніше місце ДТП покинула і дружина.
Згодом 81-річна потерпіла померла в лікарні від отриманих травм.
Наразі обох поліцейських відсторонили від виконання службових обов’язків. Водія затримали.
Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в порушенні правил дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Слідство триває.
Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.
Раніше СБУ затримала у Миколаєві двох посадовиць обленерго, які досі чекали на окупацію області та заперечували існування України.
Джерело: ДБР, поліція Одеської області
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко