Для уничтожения дронов РФ: в Британии подтвердили подписание контрактов на ПВО для Украины

Министерство обороны Великобритании подписало три контракта, предусматривающих поставку Украине средств противовоздушной обороны на общую сумму более 90 млн фунтов стерлингов (свыше $114 млн).

Об этом в пятницу, 18 августа, официально подтвердили в пресс-службе британского ведомства.

Речь идет о контракте на 56 млн фунтов стерлингов (свыше $71 млн) с норвежской оборонной компанией Kongsberg на поставку беспилотных авиационных систем.

Остальные два контракта предполагают “расширение возможностей противовоздушной обороны” Украины.

В рамках контракта с Kongsberg состоится закупка установленных на транспортных средствах систем противодействия беспилотникам. Они позволяют обнаруживать, отслеживать, уничтожать или выводить из строя вражеские БпЛА.

Украина получит систему для уничтожения дронов Cortex Typhon производства Kongsberg. Ею могут руководить только двое военных. Система мобильна, ее можно быстро развернуть и переместить в любой момент.

Cortex Typhon способна работать индивидуально или как часть интегрированной сети. Система имеет сложный набор датчиков, камер, радаров и электронного оборудования, что позволит уничтожать дроны или нарушать их работу.

– Эти системы ПВО обладают способностью и гибкостью для быстрого развертывания для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины или для использования на передовой, — подчеркнул министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Поставка беспилотных авиационных систем включает в себя несколько типов БпЛА для различных целей: выявления вражеских объектов, радиоэлектронной борьбы, наведения артиллерии и ночных операций.

Средства ПВО будут профинансированы через возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины (IFU). Он использует финансовые взносы международных партнеров для обеспечения приоритетной военной помощи нашей стране.

Это обеспечит непрерывную поставку военной поддержки (летальной и нелетальной) в течение 2023 года и в дальнейшем.

Через фонд уже удалось собрать более 770 млн фунтов стерлингов благодаря взносам Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Исландии и Литвы.

По словам Уоллеса, IFU “подчеркивает единство и решительность наших союзников работать вместе, чтобы обеспечить Украину передовым оборудованием”.

Недавно правительство Норвегии подтвердило планы передать нашей стране системы для уничтожения беспилотников Cortex Typhon C-UAS. Стоимость системы оценивается в 740 млн норвежских крон (свыше $71 млн).

Источник: Минобороны Великобритании

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