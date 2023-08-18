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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Для знищення дронів РФ: в Британії підтвердили підписання контрактів на ППО для України

Велика Британія
Фото: Unsplash

Міністерство оборони Великої Британії підписало три контракти, які передбачають постачання Україні засобів протиповітряної оборони на загальну суму понад 90 млн фунтів стерлінгів (більше ніж $114 млн).

Про це в п’ятницю, 18 серпня, офіційно підтвердили в пресслужбі британського відомства.

Йдеться про контракт на 56 млн фунтів стерлінгів (понад $71 млн) із норвезькою оборонною компанією Kongsberg на постачання безпілотних авіаційних систем.

Інші два контракти передбачають “розширення можливостей протиповітряної оборони” України.

У межах контракту з Kongsberg відбудеться закупівля встановлених на транспортних засобах систем протидії безпілотникам. Вони дозволяють виявляти, відстежувати, знищувати чи виводити з ладу ворожі БпЛА.

Україна отримає систему для знищення дронів Cortex Typhon виробництва Kongsberg. Нею можуть керувати лише двоє військових. Система мобільна, її можна швидко розгорнути та перемістити у будь-який момент.

Cortex Typhon здатна працювати індивідуально або як частина інтегрованої мережі. Система має складний набір датчиків, камер, радарів та електронного обладнання спостереження, що дасть змогу знищувати дрони або порушувати їх роботу.

– Ці системи ППО мають здатність і гнучкість для швидкого розгортання для захисту цивільного населення та інфраструктури України чи для використання на передовій, – наголосив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Постачання безпілотних авіаційних систем включає кілька типів БпЛА для різних цілей: виявлення ворожих об’єктів, радіоелектронної боротьби, наведення артилерії та нічних операцій.

Засоби ППО будуть профінансовані через очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України (IFU). Він використовує фінансові внески міжнародних партнерів для забезпечення пріоритетної військової допомоги для нашої країни.

Це забезпечить безперервне постачання військової підтримки (летальної та нелетальної) протягом 2023 року та надалі.

Через фонд уже вдалося зібрати понад 770 млн фунтів стерлінгів завдяки внескам Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Ісландії та Литви.

За словами Воллеса, IFU “підкреслює єдність і рішучість наших союзників працювати разом, щоб забезпечити Україну передовим обладнанням”.

Нещодавно уряд Норвегії підтвердив плани передати нашій країні системи для знищення безпілотників Cortex Typhon C-UAS. Вартість системи оцінюється у 740 млн норвезьких крон (понад $71 млн).

Джерело: Міноборони Великої Британії

Війна в Україні, Велика Британія, Дрони, Зброя для України, Норвегія
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