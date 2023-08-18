Накануне Дня Независимости возможны массированные атаки со стороны РФ — Гуменюк

Не исключены массированные атаки со стороны РФ накануне Дня Независимости.

Об этом во время брифинга Media Center Ukraine рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что сейчас фиксируется сосредоточение корабельной группировки РФ в районе юго-восточного побережья Крыма и в направлении Новороссийска.

Гуменюк отметила, что, несмотря на то, что среди 13 кораблей на боевом дежурстве нет ракетоносителей, угроза обстрелов остается, поскольку поражение возможно даже из бухты.

— Поэтому расслабляться рано, а зная тяготение врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период усилятся угрозы, и возможны массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации, ударных беспилотников. Поэтому мы говорим о возможной угрозе, которая будет наращиваться ближе к важным датам, — пояснила она.

Гуменюк добавила, что отсутствие вражеских кораблей на службе может свидетельствовать как раз о подготовке.

Напомним, что представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий также не исключал того факта, что на День Независимости Россия может прибегнуть к ракетному террору.

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