Напередодні Дня Незалежності можливі масовані атаки з боку РФ – Гуменюк

Не виключені масовані атаки з боку РФ напередодні Дня Незалежності.

Про це під час брифінгу Media Center Ukraine розповіла начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

Вона зазначила, що наразі фіксується зосередження корабельного угрупування РФ в районі південно-східного узбережжя Криму та напрямку Новоросійська.

Гуменюк зауважила, що, не дивлячись на те, що серед 13 кораблів на бойовому чергуванні немає ракетоносіїв, загроза обстрілів залишається, позаяк ураження можливе навіть з бухти.

– Тому розслаблятися зарано, а знаючи тяжіння ворога до сакральних дат, цілком імовірно, що якраз в цей період посиляться загрози, і можливі масовані атаки, в тому числі з використанням надводних та підводних ракетоносіїв, стратегічної і тактичної авіації, ударних безпілотників. Тому ми говоримо про можливу загрозу, яка буде нарощуватися ближче до важливих дат, – пояснила вона.

Гуменюк додала, що відсутність ворожих кораблів на службі може свідчити якраз про підготовку.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький також не виключав того факту, що на День Незалежності Росія може вдатись до ракетного терору.

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