Площадь уничтоженных лесов Украины эквивалентна трети территории Швейцарии — ОП

В Украине перекопано или сожжено 3 млн гектаров леса, что эквивалентно трети территорий Швейцарии. Еще 250 тыс. км² украинских земель загрязнены минами и снарядами.

Об этом во время заседания рабочей группы по вопросам Экологической безопасности в рамках обсуждения Формулы мира заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Заседание группы проходило в ботаническом саду Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Целью встречи было обсуждение с представителями иностранных дипломатических учреждений, аккредитованных в Украине, системы реализации Формулы мира. В мероприятии вживую и в формате видеоконференции приняли участие представители 63 дипломатических миссий.

— Около 3 млн гектаров леса перекопаны или сожжены. Это около трех четвертых территории Швейцарии. От тысяч пожаров и миллионов взрывов в атмосферу попадают десятки тысяч тонн ядовитых веществ. Углекислого газа в атмосферу выброшено около 33 миллионов тонн, – сказал Ермак.

По его словам, уже зафиксировано почти 2,5 тыс. случаев причинения вреда окружающей среде, а правоохранители проводят расследование по почти 200 фактам экологических военных преступлений.

— Умысел, стоящий за этими преступлениями, а также их масштаб указывают на систематическую политику уничтожения. Вред, часто непоправимый, причинен почвам, воздуху, лесам, водным ресурсам. Кое-где разрушены целые экосистемы. Около 250 тыс. кв. км территории Украины загрязнены минами и снарядами. Это сопоставимо с территорией Великобритании, – сказал он.

Андрей Ермак добавил, что природа может безжалостно наказать все человечество за неспособность остановить пренебрегающего ее законами агрессора.

— У всех нас есть кое-что общее. Это наша планета. Она объединяет нас при любых мировоззренческих расхождениях, цвете кожи или политическом устройстве. Так что преступления против природы, которые сегодня совершает Россия в Украине, – это преступления против всей планеты. Против всех стран и народов. И от экоцида страдают не только миллионы живых существ в Украине, но и миллионы людей во всем мире, – добавил Ермак.

Он отметил, что для создания действенного механизма в процессе преодоления экологических последствий российского вторжения следует работать по трем ключевым направлениям:

оценка вреда окружающей среде, в частности долгосрочных последствий, и возмещение ущерба;

привлечение к ответственности за вред окружающей среде;

экологическое восстановление и переход к зеленой экономике.

— Эти подходы преследуют цель не только смягчить текущий экологический кризис, но и заложить основу для устойчивого и экологически сознательного будущего, – убежден он.

По оценкам председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, в течение 2023 года в Украине будет построено около 500 МВт солнечной генерации и 200-300 МВт — ветровой.

Источник : Офис президента

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