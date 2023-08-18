Площадь уничтоженных лесов Украины эквивалентна трети территории Швейцарии — ОП
В Украине перекопано или сожжено 3 млн гектаров леса, что эквивалентно трети территорий Швейцарии. Еще 250 тыс. км² украинских земель загрязнены минами и снарядами.
Об этом во время заседания рабочей группы по вопросам Экологической безопасности в рамках обсуждения Формулы мира заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Заседание группы проходило в ботаническом саду Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Целью встречи было обсуждение с представителями иностранных дипломатических учреждений, аккредитованных в Украине, системы реализации Формулы мира. В мероприятии вживую и в формате видеоконференции приняли участие представители 63 дипломатических миссий.
— Около 3 млн гектаров леса перекопаны или сожжены. Это около трех четвертых территории Швейцарии. От тысяч пожаров и миллионов взрывов в атмосферу попадают десятки тысяч тонн ядовитых веществ. Углекислого газа в атмосферу выброшено около 33 миллионов тонн, – сказал Ермак.
По его словам, уже зафиксировано почти 2,5 тыс. случаев причинения вреда окружающей среде, а правоохранители проводят расследование по почти 200 фактам экологических военных преступлений.
— Умысел, стоящий за этими преступлениями, а также их масштаб указывают на систематическую политику уничтожения. Вред, часто непоправимый, причинен почвам, воздуху, лесам, водным ресурсам. Кое-где разрушены целые экосистемы. Около 250 тыс. кв. км территории Украины загрязнены минами и снарядами. Это сопоставимо с территорией Великобритании, – сказал он.
Андрей Ермак добавил, что природа может безжалостно наказать все человечество за неспособность остановить пренебрегающего ее законами агрессора.
— У всех нас есть кое-что общее. Это наша планета. Она объединяет нас при любых мировоззренческих расхождениях, цвете кожи или политическом устройстве. Так что преступления против природы, которые сегодня совершает Россия в Украине, – это преступления против всей планеты. Против всех стран и народов. И от экоцида страдают не только миллионы живых существ в Украине, но и миллионы людей во всем мире, – добавил Ермак.
Он отметил, что для создания действенного механизма в процессе преодоления экологических последствий российского вторжения следует работать по трем ключевым направлениям:
- оценка вреда окружающей среде, в частности долгосрочных последствий, и возмещение ущерба;
- привлечение к ответственности за вред окружающей среде;
- экологическое восстановление и переход к зеленой экономике.
— Эти подходы преследуют цель не только смягчить текущий экологический кризис, но и заложить основу для устойчивого и экологически сознательного будущего, – убежден он.
По оценкам председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, в течение 2023 года в Украине будет построено около 500 МВт солнечной генерации и 200-300 МВт — ветровой.
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