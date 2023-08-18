Площа знищених лісів України еквівалентна третині території Швейцарії – ОП

В Україні перекопано або спалено 3 млн гектарів лісу, що еквівалентно третині територій Швейцарії. Ще 250 тис. км² українських земель забруднені мінами та снарядами.

Про це під час засідання робочої групи з питань Екологічної безпеки в рамках обговорення Формули миру заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Засідання групи проходило в ботанічному саду Національного університету біоресурсів і природокористування України. Метою зустрічі було обговорення з представниками іноземних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, системи реалізації Формули миру. У заході наживо та у форматі відеоконференції взяли участь представники 63 дипломатичних місій.

– Близько 3 млн гектарів лісу перекопано або спалено. Це близько трьох четвертих території Швейцарії. Від тисяч пожеж і мільйонів вибухів в атмосферу потрапляють десятки тисяч тонн отруйних речовин. Вуглекислого газу в атмосферу викинуто близько 33 млн тонн, – сказав Єрмак.

За його словами, вже зафіксовано майже 2,5 тис. випадків заподіяння шкоди навколишньому середовищу, а правоохоронці проводять розслідування за майже 200 фактами екологічних воєнних злочинів.

– Умисел, що стоїть за цими злочинами, а також їхній масштаб вказують на систематичну політику знищення. Шкоди, часто непоправної, завдано ґрунтам, повітрю, лісам, водним ресурсам. Подекуди зруйновано цілі екосистеми. Близько 250 тис. кв. км території України забруднені мінами і снарядами. Це можна порівняти з територією Великої Британії, – сказав він.

Андрій Єрмак додав, що природа може безжально покарати все людство за нездатність зупинити агресора, який нехтує її законами.

– У всіх нас є дещо спільне. Це наша планета. Вона об’єднує нас за будь-яких світоглядних розбіжностей, кольору шкіри чи політичного устрою. Тож злочини проти природи, які сьогодні здійснює Росія в Україні, – це злочини проти всієї планети. Проти всіх країн і народів. І від екоциду страждають не тільки мільйони живих істот в Україні, а й мільйони людей у всьому світі, – додав Єрмак.

Він наголосив, що для створення дієвого механізму в процесі подолання екологічних наслідків російського вторгнення слід працювати за трьома ключовими напрямами:

оцінка шкоди навколишньому середовищу, зокрема довгострокових наслідків та відшкодування;

притягнення до відповідальності за шкоду довкіллю;

екологічне відновлення та перехід до зеленої економіки.

– Ці підходи мають на меті не лише пом’якшити поточну екологічну кризу, а й закласти підґрунтя для сталого та екологічно свідомого майбутнього, – переконаний він.

За оцінками голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса, протягом 2023 року в Україні буде побудовано близько 500 МВт сонячної генерації та 200-300 МВт – вітрової.

Джерело : Офіс президента

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