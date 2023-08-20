Войска РФ обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, есть пострадавшая
Вечером 19 августа войска РФ атаковали Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В результате обстрела пострадала 74-летняя женщина. Она с осколочным ранением в больнице.
Кроме того, повреждены пять частных домов, четыре хозяйственные постройки и две линии электропередач.
Ночь в целом на Днепропетровщине прошла спокойно.
Ночью 20 августа на вокзале в российском Курске прогремел взрыв. Россияне говорят об атаке беспилотника.
Источник, фото: Сергей Лысак
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