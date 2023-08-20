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Войска РФ обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, есть пострадавшая

Войска РФ обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, есть пострадавшая

Вечером 19 августа войска РФ атаковали Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате обстрела пострадала 74-летняя женщина. Она с осколочным ранением в больнице.

Кроме того, повреждены пять частных домов, четыре хозяйственные постройки и две линии электропередач.

Ночь в целом на Днепропетровщине прошла спокойно.

Войска РФ обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, есть пострадавшая
Войска РФ обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, есть пострадавшая
Войска РФ обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, есть пострадавшая
Войска РФ обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, есть пострадавшая
Войска РФ обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, есть пострадавшая
Войска РФ обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, есть пострадавшая

Ночью 20 августа на вокзале в российском Курске прогремел взрыв. Россияне говорят об атаке беспилотника.

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Источник, фото: Сергей Лысак

Война в Украине, Днепропетровская область, Никополь
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