Війська РФ обстріляли Нікополь з важкої артилерії, є постраждала
Ввечері 19 серпня війська РФ атакували Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії.
Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
В результаті обстрілу постраждала 74-річна жінка. Вона з осколковим пораненням у лікарні.
Окрім того, пошкоджені п’ять приватних будинків, чотири господарські споруди та дві лінії електропередач.
Ніч загалом на Дніпропетровщині минула спокійно.
Вночі 20 серпня на вокзалі у російському Курську пролунав вибух. Росіяни кажуть про атаку безпілотника.
Джерело, фото: Сергій Лисак
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов