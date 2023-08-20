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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Війська РФ обстріляли Нікополь з важкої артилерії, є постраждала

Війська РФ обстріляли Нікополь з важкої артилерії, є постраждала

Ввечері 19 серпня війська РФ атакували Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомив глава  Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В результаті обстрілу постраждала 74-річна жінка. Вона з осколковим пораненням у лікарні.

Окрім того, пошкоджені п’ять приватних будинків, чотири господарські споруди та дві лінії електропередач.

Ніч загалом на Дніпропетровщині минула спокійно.

Війська РФ обстріляли Нікополь з важкої артилерії, є постраждала
Війська РФ обстріляли Нікополь з важкої артилерії, є постраждала
Війська РФ обстріляли Нікополь з важкої артилерії, є постраждала
Війська РФ обстріляли Нікополь з важкої артилерії, є постраждала
Війська РФ обстріляли Нікополь з важкої артилерії, є постраждала
Війська РФ обстріляли Нікополь з важкої артилерії, є постраждала

Вночі 20 серпня на вокзалі у російському Курську пролунав вибух. Росіяни кажуть про атаку безпілотника.

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Джерело, фото: Сергій Лисак

Війна в Україні, Дніпропетровська область, Нікополь
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