Війська РФ обстріляли Нікополь з важкої артилерії, є постраждала

Ввечері 19 серпня війська РФ атакували Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В результаті обстрілу постраждала 74-річна жінка. Вона з осколковим пораненням у лікарні.

Окрім того, пошкоджені п’ять приватних будинків, чотири господарські споруди та дві лінії електропередач.

Ніч загалом на Дніпропетровщині минула спокійно.

Вночі 20 серпня на вокзалі у російському Курську пролунав вибух. Росіяни кажуть про атаку безпілотника.

Джерело, фото: Сергій Лисак

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