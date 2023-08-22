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Шмыгаль назвал пять ключевых элементов новой ветеранской политики

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

В рамках концепции восстановления Украины мы должны достойно почтить героизм всех, кто стал на защиту собственного государства, поэтому еще до завершения войны формируется новая ветеранская политика, которая состоит из пяти ключевых элементов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время VI Международного ветеранского форума.

Первый элемент — это создание инфраструктуры, благодаря которой ветераны получат качественные и действенные услуги. Мы начинаем с новых подходов в работе ВВК и медико-санитарных комиссий. Принцип — справки ходят за военными, максимальная цифровизация, в частности электронная очередь, привлечение к этому процессу гражданских медучреждений. Это  то, над чем работаем, уже имплементируем. Параллельно с этим формируем инстиут помощника ветерана — это индивидуальное сопровождение защитников в критически важных для них вопросах, — объяснил он.

Вторым элементом, по словам главы правительства, стала экономическая активность, для реализации которого уже открыто шесть Центров ветеранского развития при ведущих вузах страны — это платформы для развития профессиональных навыков, переквалификации, получения новых знаний.

— Кроме того, для всех защитников и защитниц будут созданы возможности для приоритетного поступления в вузы, а также внеконкурсное поступление в учреждения профтехобразования. Государство также будет стимулировать создание и развитие ветеранского бизнеса, расширять грантовую поддержку, — добавил Шмыгаль.

Успешная реабилитация — это третий элемент, который, как подчеркнул премьер, в частности предусматривает создание сети современных реабилитационных центров по оказанию комплексной помощи и развитие ветеранского спорта.

Четвертый — доступное жилье. Недавно мы расширили ипотечную программу єОселя. Теперь льготный кредит под 7% доступен для ветеранов войны и членов их семей. Ветераны также являются приоритетными участниками программы єВідновлення, их заявления на восстановление жилья будут рассматриваться в первую очередь, — заверил Шмыгаль.

И пятый элемент новой ветеранской политики — это чествование подвига военных. Как сказал глава правительства, наиболее символическим местом будет национальное военное мемориальное кладбище, где похоронят героев, отдавших жизнь за Украину.

— Ветеранская политика — это не просто выплаты помощи, но и адаптация, реабилитация, создание широкого пространства возможностей для самореализации, а также чествование подвига наших защитников и защитниц, — добавил премьер.

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Война в Украине, ветерани, Денис Шмыгаль, ВСУ, українські військові
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