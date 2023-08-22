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Валентина Чорна, редактор ленты

За 9,5 лет войны в Украине уже около 1 млн участников боевых действий — Резников

Резніков
Фото: Минобороны

За 9,5 лет войны в Украине уже около 1 млн участников боевых действий.

Сейчас продолжается работа над решением текущих проблем участников боевых действий, в частности относительно получения статуса УБД, прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и получения компенсаций за ранения.

Об этом во время выступления на Международном ветеранском форуме заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

— За 9,5 лет этой войны у нас уже около миллиона участников боевых действий. Мы знаем точно их текущие проблемы и задачи: это получение статуса УБД, ВЛК, компенсация за ранения и тому подобное. Мы работаем по всем этим вопросам, и будут изменения. Сейчас уже быстро оцифровываются процессы, будет ощутимо меньше бумаг, очередей и т.д., — сказал он.

Министр отметил, что через некоторое время “у каждого среди родственников или близких друзей будут ветераны”.

— Поэтому поддержка ветеранов и родственников имеет очень важное значение. Главная задача в том, чтобы каждый украинец, который видит ветерана, осознавал и понимал две вещи: этот воин прошел то, что завтра буду проходить я; второе — он/она выиграли для меня время. Как только будет это осознание — гораздо быстрее будут решаться текущие проблемы, — подчеркнул Резников.

По словам министра, логика разделения в украинском обществе должна быть изменена философией единения.

— Общая судьба, общее дело, общая победа, но изменения в голове — это самое сложное. Придется много сделать нам как правительству, парламенту, общественному сектору. И это означает, что мобилизация должна быть справедливой, медицинская помощь должна быть на самом деле доступной, что мы должны реалистично подходить к вопросу льгот и программы поддержки, не обещать то, что нереально, но гарантировать то, что уже обязаны. Для этого нужна будет помощь ветеранов, — добавил он.

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Война в Украине, Алексей Резников, Російська агресія
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