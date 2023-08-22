Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Ситуация на фронте и подготовка ПВО к зиме: Зеленский встретился с премьером Хорватии

Ситуация на фронте и подготовка ПВО к зиме: Зеленский встретился с премьером Хорватии
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, во время которой рассказал о ситуации на поле боя, наступательных шагах украинской армии и проблемах, с которыми она сталкивается.

В рамках встречи, которая прошла на полях саммита Украина-Балканы в Афинах, также были затронуты вопросы подготовки украинской энергосистемы и ПВО к осенне-зимнему периоду.

Кроме того, Зеленский подробно проинформировал премьера Хорватии о незаконном блокировании РФ судоходства в Черном море и массированных ракетных ударах РФ по портовой инфраструктуре Украины, которые ставят под угрозу мировую продовольственную безопасность.

Глава нашего государства подчеркнул, что Украина готова и в дальнейшем оставаться гарантом глобальной продовольственной безопасности и заинтересована в поиске новых путей поставки продовольствия на мировые рынки, одним из которых может стать Хорватия. В свою очередь Пленкович подтвердил готовность предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна.

Читайте также
Украина сможет транспортировать зерно через порты Хорватии — что известно
переговори України та Хорватії

Также президент Украины и премьер-министр Хорватии обсудили геополитические и другие вызовы, которые спровоцировала российская агрессия против нашей страны. Политики скоординировали шаги по дальнейшему взаимодействию на международной арене.

Глава государства отдельно отметил важность хорватского опыта в сфере гуманитарного разминирования и поблагодарил за практическую помощь и лидерство Хорватии в этом вопросе на украинских территориях.

Зеленский поблагодарил Хорватию за подготовку нового оборонного пакета для Украины, который будет содержать важные составляющие. Стороны обсудили дальнейшее развитие оборонного сотрудничества двух государств.

Отдельно глава нашего государства выразил благодарность Хорватии и хорватскому народу за особую заботу о вынужденных переселенцах из Украины.

Источник: Офис президента
Война в Украине, Военная техника, Владимир Зеленский, Дунай, Зерно, Хорватія, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Другого варианта нет, Украина будет освобождать Крым военным путем — Данилов
Ситуация на фронте и подготовка ПВО к зиме: Зеленский встретился с премьером Хорватии
Южный плацдарм оккупантов обвалится: Черник назвал условие продвижения ВСУ
Війна в Україні
Шмыгаль назвал пять ключевых элементов новой ветеранской политики
Денис Шмигаль
Теракт в Оленовке: специалисты установили тип оружия, которым оккупанты совершили взрыв в колонии
Оленівка
На днях увидите: Буданов анонсировал “сюрпризы” для оккупантов в Крыму
вибух на кримському мосту
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (22.08.2023)
Ситуация на фронте и подготовка ПВО к зиме: Зеленский встретился с премьером Хорватии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (21.08.2023)
Ситуация на фронте и подготовка ПВО к зиме: Зеленский встретился с премьером Хорватии
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (21.08.2023)
Ситуация на фронте и подготовка ПВО к зиме: Зеленский встретился с премьером Хорватии
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (21.08.2023)
Ситуация на фронте и подготовка ПВО к зиме: Зеленский встретился с премьером Хорватии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь