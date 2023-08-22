Ситуация на фронте и подготовка ПВО к зиме: Зеленский встретился с премьером Хорватии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, во время которой рассказал о ситуации на поле боя, наступательных шагах украинской армии и проблемах, с которыми она сталкивается.

В рамках встречи, которая прошла на полях саммита Украина-Балканы в Афинах, также были затронуты вопросы подготовки украинской энергосистемы и ПВО к осенне-зимнему периоду.

Кроме того, Зеленский подробно проинформировал премьера Хорватии о незаконном блокировании РФ судоходства в Черном море и массированных ракетных ударах РФ по портовой инфраструктуре Украины, которые ставят под угрозу мировую продовольственную безопасность.

Глава нашего государства подчеркнул, что Украина готова и в дальнейшем оставаться гарантом глобальной продовольственной безопасности и заинтересована в поиске новых путей поставки продовольствия на мировые рынки, одним из которых может стать Хорватия. В свою очередь Пленкович подтвердил готовность предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна.

Также президент Украины и премьер-министр Хорватии обсудили геополитические и другие вызовы, которые спровоцировала российская агрессия против нашей страны. Политики скоординировали шаги по дальнейшему взаимодействию на международной арене.

Глава государства отдельно отметил важность хорватского опыта в сфере гуманитарного разминирования и поблагодарил за практическую помощь и лидерство Хорватии в этом вопросе на украинских территориях.

Зеленский поблагодарил Хорватию за подготовку нового оборонного пакета для Украины, который будет содержать важные составляющие. Стороны обсудили дальнейшее развитие оборонного сотрудничества двух государств.

Отдельно глава нашего государства выразил благодарность Хорватии и хорватскому народу за особую заботу о вынужденных переселенцах из Украины.

Источник : Офис президента

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