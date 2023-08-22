Ситуація на фронті та підготовка ППО до зими: Зеленський зустрівся з прем’єром Хорватії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, під час якої розповів про ситуацію на полі бою, наступальні кроки української армії та проблеми, з якими вона стикається.

У межах зустрічі, яка пройшла на полях саміту Україна–Балкани в Афінах, також були порушені питання підготовки української енергосистеми й ППО до осінньо-зимового періоду.

Крім того, Зеленський детально поінформував прем’єра Хорватії про незаконне блокування РФ судноплавства у Чорному морі та масовані ракетні удари РФ по портовій інфраструктурі України, які ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку.

Голова нашої держави наголосив, що Україна готова й надалі залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки й зацікавлена в пошуку нових шляхів постачання продовольства на світові ринки, одним із яких може стати Хорватія. У свою чергу Пленкович підтвердив готовність надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна.

Також президент України та прем’єр-міністр Хорватії обговорили геополітичні та інші виклики, які спричинила російська агресія проти нашої країни. Вони скоординували кроки з подальшої взаємодії на міжнародній арені.

Глава держави окремо наголосив на важливості хорватського досвіду у сфері гуманітарного розмінування й подякував за практичну допомогу та лідерство Хорватії щодо розмінування українських територій.

Зеленський подякував Хорватії за підготовку нового оборонного пакету для України, який міститиме важливі складові. Сторони обговорили подальший розвиток оборонної співпраці двох держав.

Окремо голова нашої держави висловив подяку Хорватії та хорватському народу за особливу турботу про вимушених переселенців з України.

Джерело : Офіс президента

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