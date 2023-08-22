Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ситуація на фронті та підготовка ППО до зими: Зеленський зустрівся з прем’єром Хорватії

Ситуація на фронті та підготовка ППО до зими: Зеленський зустрівся з прем’єром Хорватії
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, під час якої розповів про ситуацію на полі бою, наступальні кроки української армії та проблеми, з якими вона стикається.

У межах зустрічі, яка пройшла на полях саміту Україна–Балкани в Афінах, також були порушені питання підготовки української енергосистеми й ППО до осінньо-зимового періоду.

Крім того, Зеленський детально поінформував прем’єра Хорватії про незаконне блокування РФ судноплавства у Чорному морі та масовані ракетні удари РФ по портовій інфраструктурі України, які ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку.

Голова нашої держави наголосив, що Україна готова й надалі залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки й зацікавлена в пошуку нових шляхів постачання продовольства на світові ринки, одним із яких може стати Хорватія. У свою чергу Пленкович  підтвердив готовність надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна.

Читайте також
Україна зможе транспортувати зерно через порти Хорватії – що відомо
переговори України та Хорватії

Також президент України та прем’єр-міністр Хорватії обговорили геополітичні та інші виклики, які спричинила російська агресія проти нашої країни. Вони скоординували кроки з подальшої взаємодії на міжнародній арені.

Глава держави окремо наголосив на важливості хорватського досвіду у сфері гуманітарного розмінування й подякував за практичну допомогу та лідерство Хорватії щодо розмінування українських територій.

Зеленський подякував Хорватії за підготовку нового оборонного пакету для України, який міститиме важливі складові. Сторони обговорили подальший розвиток оборонної співпраці двох держав.

Окремо голова нашої держави висловив подяку Хорватії та хорватському народу за особливу турботу про вимушених переселенців з України.

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Військова техніка, Володимир Зеленський, Дунай, Зерно, Хорватія, Чорноморська зернова ініціатива
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Іншого варіанту немає, Україна звільнятиме Крим військовим шляхом – Данілов
Ситуація на фронті та підготовка ППО до зими: Зеленський зустрівся з прем’єром Хорватії
Південний плацдарм окупантів обвалиться: Черник назвав умову просування ЗСУ
Війна в Україні
Шмигаль назвав п’ять ключових елементів нової ветеранської політики
Денис Шмигаль
Теракт в Оленівці: фахівці встановили тип зброї, якою окупанти вчинили вибух у колонії
Оленівка
Скоро побачите: Буданов анонсував “сюрпризи” для окупантів в Криму
вибух на кримському мосту
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (22.08.2023)
Ситуація на фронті та підготовка ППО до зими: Зеленський зустрівся з прем’єром Хорватії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (21.08.2023)
Ситуація на фронті та підготовка ППО до зими: Зеленський зустрівся з прем’єром Хорватії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (21.08.2023)
Ситуація на фронті та підготовка ППО до зими: Зеленський зустрівся з прем’єром Хорватії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (21.08.2023)
Ситуація на фронті та підготовка ППО до зими: Зеленський зустрівся з прем’єром Хорватії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь