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Илья Нежигай, редактор ленты

В Севастополе прогремели взрывы, движение по Керченскому мосту перекрыто

В Севастополе прогремели взрывы, движение по Керченскому мосту перекрыто

Во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, прогремели взрывы.

Сейчас движение по Керченскому мосту приостановлено.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в “центральной части Севастополя выстрелы”.

Другие сообщества пишут, что в городе раздаются взрывы и слышны выстрелы, похожие на автоматные очереди.

Вместе с тем, портал, сообщающий об оперативной информации на Керченском мосту, пишет, что сейчас движение автотранспорта временно приостановлено.

Сейчас гауляйтеры оккупированного Крыма не сообщали информацию о взрывах.

По предварительной информации, на Керченском мосту работает противовоздушная оборона врага.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 545-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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вибух на кримському мосту

Война в Украине, Взрыв, Крым, Російська агресія, Севастополь
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