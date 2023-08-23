В Севастополе прогремели взрывы, движение по Керченскому мосту перекрыто
Во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, прогремели взрывы.
Сейчас движение по Керченскому мосту приостановлено.
Местные Telegram-каналы сообщают, что в “центральной части Севастополя выстрелы”.
Другие сообщества пишут, что в городе раздаются взрывы и слышны выстрелы, похожие на автоматные очереди.
Вместе с тем, портал, сообщающий об оперативной информации на Керченском мосту, пишет, что сейчас движение автотранспорта временно приостановлено.
Сейчас гауляйтеры оккупированного Крыма не сообщали информацию о взрывах.
По предварительной информации, на Керченском мосту работает противовоздушная оборона врага.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 545-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш