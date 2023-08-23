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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Севастополі пролунали вибухи, рух Керченським мостом перекрито

У Севастополі пролунали вибухи, рух Керченським мостом перекрито

У тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, пролунали вибухи.

Наразі рух Керченським мостом призупинений.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в “центральній частині Севастополя постріли”.

Інші спільноти пишуть, що в місті лунають вибухи та чутно постріли, схожі на автоматні черги.

Разом із тим, портал, що повідомляє про оперативну інформацію на Керченському мосту, пише, що наразі рух автотранспорту тимчасово призупинено.

Наразі гауляйтери окупованого Криму не повідомляли інформацію про вибухи.

За попередньою інформацією, на Керченському мосту працює протиповітряна оборона ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 545-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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вибух на кримському мосту

Війна в Україні, Вибух, Крим, Російська агресія, Севастополь
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