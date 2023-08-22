Є ще декілька країн, які готові приєднатися до “авіаційної коаліції” – Резніков
До так званої міжнародної навчальної коаліції щодо бойових літаків F-16 готові приєднатися ще кілька країн, але наразі вони отримують “політичні дозволи своїх парламентів”.
Про це на спільній пресконференції з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим в Одесі заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
– Я хочу нагадати, що до так званої “коаліції літаків” у Вільнюсі приєдналися 11 країн. Але ця коаліція зростає, вона відкрита до приєднання. Я точно знаю, що є кілька країн, які готові це зробити, просто вони зараз отримують певні політичні дозволи своїх парламентів, рішення урядів буде. Його буде трохи пізніше оголошено, – сказав він.
Резніков зазначив, що до коаліції входять не тільки ті країни, які мають F-16, як, наприклад, Канада.
– Але вони беруться брати участь у підготовці, тренуванні, підготовці інфраструктури, – пояснив Резніков.
За його словами, поки що немає сенсу обговорювати кількість літаків.
– Але я впевнений, їх буде більше. Це вже кількість ескадрилій, – додав міністр.
Зазначається, що всі заходи з навчання проводитимуться за межами України.
Нагадаємо, що 11 липня було оголошено, що Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія домовилися розпочати підготовку українців на F-16. Таким чином було формалізовано “навчальну коаліцію F-16”.
Також 22 липня президент України Володимир Зеленський оголосив, що Греція також візьме участь у тренуванні українських пілотів на сучасних багатоцільових винищувачах F-16.
Варто зазначити, що 70 українських пілотів та технічних спеціалістів, що обслуговуватимуть винищувачі F-16, вже розпочали навчання у Данії.
За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це лише перша хвиля бійців, які навчатимуться на F-16, згодом буде друга та третя хвилі.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов