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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Є ще декілька країн, які готові приєднатися до “авіаційної коаліції” – Резніков

Резніков
Фото: Міноборони

До так званої міжнародної навчальної коаліції щодо бойових літаків F-16 готові приєднатися ще кілька країн, але наразі вони отримують “політичні дозволи своїх парламентів”.

Про це на спільній пресконференції з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим в Одесі заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Я хочу нагадати, що до так званої “коаліції літаків” у Вільнюсі приєдналися 11 країн. Але ця коаліція зростає, вона відкрита до приєднання. Я точно знаю, що є кілька країн, які готові це зробити, просто вони зараз отримують певні політичні дозволи своїх парламентів, рішення урядів буде. Його буде трохи пізніше оголошено, – сказав він.

Резніков зазначив, що до коаліції входять не тільки ті країни, які мають F-16, як, наприклад, Канада.

– Але вони беруться брати участь у підготовці, тренуванні, підготовці інфраструктури, – пояснив Резніков.

За його словами, поки що немає сенсу обговорювати кількість літаків.

– Але я впевнений, їх буде більше. Це вже кількість ескадрилій, – додав міністр.

Зазначається, що всі заходи з навчання проводитимуться за межами України.

Нагадаємо, що 11 липня було оголошено, що Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія домовилися розпочати підготовку українців на F-16. Таким чином було формалізовано “навчальну коаліцію F-16”.

Також 22 липня президент України Володимир Зеленський оголосив, що Греція також візьме участь у тренуванні українських пілотів на сучасних багатоцільових винищувачах F-16.

Варто зазначити, що 70 українських пілотів та технічних спеціалістів, що обслуговуватимуть винищувачі F-16, вже розпочали навчання у Данії. 

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це лише перша хвиля бійців, які навчатимуться на F-16, згодом буде друга та третя хвилі.

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авіація, Болгарія, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Олексій Резніков
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