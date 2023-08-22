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Юлия Соколова, редактор ленты

Затапливают паромы: оккупанты создают новую полосу защиты Керченского моста

керченський міст
Фото: Getty Images

Российские оккупанты затапливают паромы, пытаясь защитить незаконно построенный Керченский мост, соединяющий временно оккупированный Крым с территорией РФ.

Такие данные обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, рашисты сейчас готовятся к затоплению уже второго парома в районе Керченского пролива – вблизи моста.

В общей сложности они хотят затопить минимум шесть таких плавсредств. Таким образом оккупанты пытаются создать защитную полосу перед Керченским мостом.

Между затопленными паромами они собираются установить боновые заграждения, чтобы, вероятно, оградить мост от украинских морских дронов.

В ГУР напомнили, что мост – законная военная цель для Украины. Он критически важен для логистики оккупационной армии РФ.

Периодические успешные атаки на мост привели к серьезным повреждениям его автомобильного и железнодорожного полотна.

– Недавние удары по Керченскому мосту в очередной раз усугубили ситуацию для группировки войск противника на Юге Украины и вызвали истерическую реакцию военно-политического руководства Московии. В Кремле требовали во что бы то ни стало обезопасить объект, — подчеркнули в разведке.

В ГУР отметили, что защита почти девятнадцатикилометрового моста затопленными паромами свидетельствует “о лихорадочности решений врага и интеллектуальном кризисе” среди военно-политического руководства РФ.

Недавно Служба безопасности Украины впервые показала надводные дроны SeaBaby (Морской малыш), которые успешно атаковали Керченский мост в июле, российский десантный корабль Оленегорский горняк и танкер SIG.

Кроме того, глава СБУ Василий Малюк впервые сообщил детали двух спецопераций: взрыва на Керченском мосту в октябре 2022 года и атаки дронов на мост в ночь на 17 июля 2023 года.

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керченський міст

Источник: ГУР
Война в Украине, Керченский мост, Крым, Разведка
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