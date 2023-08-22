Затоплюють пороми: окупанти створюють нову смугу захисту Керченського мосту

Російські окупанти затоплюють пороми, намагаючись захистити незаконно збудований Керченський міст, що сполучає тимчасово окупований Крим із територією РФ.

Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, рашисти наразі готуються до затоплення вже другого порому в районі Керченської протоки – поблизу мосту.

Загалом же вони хочуть затопити мінімум шість таких плавзасобів. Так окупанти намагаються створити захисну смугу перед Керченським мостом.

Між затопленими поромами вони збираються встановити бонові загородження, щоб, ймовірно, захистити міст від українських морських дронів.

В ГУР нагадали, що міст – законна військова ціль для України. Він є критично важливим для логістики окупаційної армії РФ.

Періодичні успішні атаки на міст призвели до серйозних пошкоджень його автомобільного та залізничного полотен.

– Нещодавні удари по Керченському мосту вкотре погіршили ситуацію для угруповання військ противника на Півдні України та викликали істеричну реакцію воєнно-політичного керівництва Московії. У Кремлі вимагали будь-що убезпечити об’єкт, – наголосили в розвідці.

У ГУР зазначили, що захист майже дев’ятнадцятикілометрового мосту затопленими поромами свідчить “про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу” серед військово-політичного керівництва РФ.

Нещодавно Служба безпеки України вперше показала надводні дрони SeaBaby (Морський малюк), які успішно атакували Керченський міст у липні, російський десантний корабель Оленегорский горняк і танкер SIG.

Крім того, глава СБУ Василь Малюк вперше повідомив деталі двох спецоперацій: вибуху на Керченському мосту в жовтні 2022 року та атаки дронів на міст в ніч на 17 липня 2023 року.

Джерело : ГУР

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