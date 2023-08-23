Затряслись окна: эксперты МАГАТЭ слышали взрывы и стрельбу вблизи ЗАЭС
В течение последней недели Международное агентство по атомной энергии фиксировало взрывы и стрельбу вблизи Запорожской атомной электростанции.
Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ от 22 августа.
– Отмечая потенциальные риски для АЭС, расположенной на передовой линии конфликта, команда МАГАТЭ продолжает сообщать о регулярных признаках военной активности в этом районе: иногда близко к объекту, а иногда немного дальше, — подчеркивается в сообщении.
Так, 14 августа раздался взрыв такой силы, что “затряслись окна” в комнатах экспертов МАГАТЭ. Через два дня была слышна стрельба.
Еще один взрыв вблизи Запорожской АЭС произошел 17 августа. Пять взрывов было слышно на некотором расстоянии от станции 20 августа, а еще пять – 21 августа.
В МАГАТЭ подчеркивают необходимость соблюдения основных принципов защиты ЗАЭС, “чтобы предотвратить ядерную аварию, которая может повлиять на людей и окружающую среду”.
В рамках мониторинговых мероприятий на атомной станции эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни надеются получить доступ на крыши 1, 2, 5 и 6 реакторов.
Они также продолжают проводить регулярные обходы территории АЭС.
В июле в украинской разведке предупреждали, что оккупанты планируют очередные провокации на Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения.
Источник: МАГАТЭ
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