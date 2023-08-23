Затрусилися вікна: експерти МАГАТЕ чули вибухи та стрілянину поблизу ЗАЕС

Протягом останнього тижня Міжнародне агентство з атомної енергії фіксувало вибухи та стрілянину поблизу Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ від 22 серпня.

– Відзначаючи потенційні ризики для АЕС, розташованої на передовій лінії конфлікту, команда МАГАТЕ продовжує повідомляти про регулярні ознаки військової активності в цьому районі: іноді близько до об’єкта, а іноді трохи далі, – зазначається в повідомленні.

Так, 14 серпня пролунав вибух такої сили, що “струсонув вікна” в кімнатах експертів МАГАТЕ. Через два дні було чути стрілянину.

Ще один вибух поблизу Запорізької АЕС пролунав 17 серпня. П’ять вибухів було чути на деякій відстані від станції 20 серпня, а ще п’ять – 21 серпня.

У МАГАТЕ наголошують на необхідності дотримання основних принципів захисту ЗАЕС, “щоб запобігти ядерній аварії, яка може вплинути на людей і навколишнє середовище”.

У рамках моніторингових заходів на атомній станції експерти МАГАТЕ найближчими днями сподіваються отримати доступ на дахи 1, 2, 5 і 6 реакторів.

Вони також продовжують здійснювати регулярні обходи території АЕС.

У липні в українській розвідці попереджали, що окупанти планують чергові провокації на Запорізькій АЕС із застосуванням важкого озброєння.

Джерело: МАГАТЕ

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