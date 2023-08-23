Будет иметь последствия для развития событий в Крыму: Юсов об уничтожении комплекса С-400

Уничтожение российской зенитно-ракетной системы С-400 Триумф будет иметь системные последствия для развития событий в Крыму.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

— Есть информация о ликвидации личного состава. Комплекс С-400 — это не одна единица техники. Все, что находилось вокруг — либо уничтожено, либо поражено. Самих по себе комплексов С-400 у россиян немного, потому что это одна из последних разработок. Это одно из самых современных их средств противовоздушной обороны. Сегодня действительно состоялся Триумф, но не для оккупантов. Это Триумф для украинцев, которые приближают освобождение Крыма, — подчеркнул он во время общения с ведущим Вадимом Карпьяком.

Также Юсов отметил, что Украина наращивает свои мощности и может наносить удары точнее и глубже.

— Сейчас нет точки на территории так называемой Российской Федерации, где они могут чувствовать себя спокойно, ряд инцидентов идут один за другим, в разных направлениях. Это очень хороший сигнал, который показывает самим россиянам, к чему приводит геноцидная война против своих мирных соседей, — сказал представитель ГУР.

Напомним, сегодня в результате взрыва вблизи села Еленовка на мысе Тарханкут в Крыму была уничтожена российская система С-400 Триумф.

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