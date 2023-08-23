Карта боевых действий на 23.08.2023 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Состоялось около 30 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 23.08.2023

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 546-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: ОК Юг

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