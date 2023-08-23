Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
Яким буде навчання з 1 вересня 2023 в областях України
На Харківщині п’яний чоловік закинув сестрі за комір бойову гранату
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 23.08.2023 – ситуація на фронті

військовий ЗСУ

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 23.08.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 23 серпня 2023

ISW

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 546-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: ОК Північ

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Карта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 23.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Може бути слабша за першу. ЗСУ наближаються до другої лінії окупантів в районі Роботиного – ISW
військові ЗСУ
Шведські призначені для захисту, а не атаки: експертка порівняла Gripen та F-16
винищувач jas 39 gripen
РФ запустила ударні дрони в напрямку Одещини: працює ППО
Атака дронів
Є двопартійна підтримка: в Білому домі впевнені, що Конгрес схвалить фінансування для України
Карта бойових дій на 23.08.2023 – ситуація на фронті
Ігри
Відео
З одного пекла в інше: героїчна історія жінки з Азовсталі, яка пережила російський полон

86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.

Христина Гавриш
Встигає нищити ворожу техніку та здобувати освіту: історія наймолодшого бійця аеророзвідки
Карта бойових дій на 23.08.2023 – ситуація на фронті
Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду
Карта бойових дій на 23.08.2023 – ситуація на фронті
Вперше побачила сина в укритті: історії дітей, народжених під вибухи
Карта бойових дій на 23.08.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (22.08.2023)
Карта бойових дій на 23.08.2023 – ситуація на фронті
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь