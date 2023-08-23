Карта бойових дій на 23.08.2023 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Відбулось близько 30 бойових зіткнень.
Карта бойових дій в Україні на 23.08.2023
На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 546-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: ОК Північ
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш