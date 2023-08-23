Карта бойових дій на 23.08.2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 23.08.2023

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 546-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: ОК Північ

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