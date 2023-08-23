Може бути слабша за першу. ЗСУ наближаються до другої лінії окупантів в районі Роботиного – ISW

Просування українських військ у районі Роботиного Запорізької області наближає ЗСУ до початку операцій проти другої лінії оборони РФ, яка може бути відносно слабшою за першу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики не спостерігали прибуття нових російських з’єднань або частин на захід Запорізької області, окрім бокового перекидання частин 7-ї дивізії ПДВ та прибуття частин батальйону Ахмат-Південь у серпні.

Зазначено, що відсутність російських з’єднань і частин на другорядних лініях оборони на заході Запорізької області може свідчити про те, що ці позиції можуть займати елементи частин і з’єднань, які вже беруть участь у бойових діях.

Російські тактичні зведення про контратаки в районі Роботиного свідчать про те, що 22-га і 45-та бригади спецназу займають позиції за першою лінією оборони і, можливо, за другою.

Так як ці підрозділи росіян, зважаючи на все, несуть відповідальність за контратаки проти значних наступів української армії в цьому районі, вони, ймовірно, деградували.

– Ймовірна нестача російських оперативних резервів, а також обмежені бокові перекидання в західну частину Запорізької області та окремі незадіяні підрозділи, що спостерігаються на другій лінії оборони, дозволяють припустити, що друга лінія може бути значно менш захищеною, – йдеться у матеріалі.

Водночас російські з’єднання і частини, які зараз займають другі лінії оборони, наразі майже невідомі, і ISW пропонує цю оцінку з “низьким ступенем достовірності”.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що воїни 47 бригади з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області.

Джерело : ISW

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