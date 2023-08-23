На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
На Вінниччині в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули 12 людей.
Про це повідомляє поліція Вінницької області.
Аварія сталась поблизу села Бродецьке Хмільницького району 22 серпня о 19:28.
В результаті ДТП загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких шестеро дітей віком від 2 до 12 років.
42-річний водій вантажівки затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії.
За фактом ДТП з тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.
Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
Джерело, фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області
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