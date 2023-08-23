На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей

На Вінниччині в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули 12 людей.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Аварія сталась поблизу села Бродецьке Хмільницького району 22 серпня о 19:28.

В результаті ДТП загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких шестеро дітей віком від 2 до 12 років.

42-річний водій вантажівки затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії.

За фактом ДТП з тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Джерело, фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.