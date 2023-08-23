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Чтобы положить конец зависимости от РФ. Британия выделит на ядерную безопасность Украины €225 млн

Чтобы положить конец зависимости от РФ. Британия выделит на ядерную безопасность Украины €225 млн

Великобритания предоставит кредитные гарантии на сумму 192 млн фунтов (€225 млн) для укрепления энергетической безопасности Украины.

Об этом заявил министр энергетики Великобритании Грант Шаппс во время своего визита в Киев, пишет Sky News.

Указано, что поддержка имеет целью положить конец зависимости Украины от ядерных услуг и ядерного топлива из России.

Кредитные гарантии предоставят украинской национальной компании Энергоатом через британское экспортно-кредитное агентство UK Export Finance.

В рамках соглашения британская компания Urenco будет предоставлять Энергоатому услуги по обогащению урана, которые являются жизненно важными для ядерного топлива.

— Путин использовал энергию как оружие войны: сегодняшняя акция в поддержку поставок ядерного топлива поможет Украине положить конец зависимости от российских поставок и укрепить свою энергетическую безопасность, — сказал британский министр.

По данным Департамента энергетической безопасности и Net Zero, новый кредит увеличит невоенную финансовую помощь Великобритании Украине почти до 5 млрд фунтов (почти €6 млрд).

Ранее в Британии подтвердили подписание контрактов на ПВО для Украины.

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Денис Шмигаль

Фото: Энергоатом

Источник: Sky News
Великобритания, паливо, Украина
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