Чтобы положить конец зависимости от РФ. Британия выделит на ядерную безопасность Украины €225 млн
Великобритания предоставит кредитные гарантии на сумму 192 млн фунтов (€225 млн) для укрепления энергетической безопасности Украины.
Об этом заявил министр энергетики Великобритании Грант Шаппс во время своего визита в Киев, пишет Sky News.
Указано, что поддержка имеет целью положить конец зависимости Украины от ядерных услуг и ядерного топлива из России.
Кредитные гарантии предоставят украинской национальной компании Энергоатом через британское экспортно-кредитное агентство UK Export Finance.
В рамках соглашения британская компания Urenco будет предоставлять Энергоатому услуги по обогащению урана, которые являются жизненно важными для ядерного топлива.
— Путин использовал энергию как оружие войны: сегодняшняя акция в поддержку поставок ядерного топлива поможет Украине положить конец зависимости от российских поставок и укрепить свою энергетическую безопасность, — сказал британский министр.
По данным Департамента энергетической безопасности и Net Zero, новый кредит увеличит невоенную финансовую помощь Великобритании Украине почти до 5 млрд фунтов (почти €6 млрд).
Ранее в Британии подтвердили подписание контрактов на ПВО для Украины.
Фото: Энергоатом
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