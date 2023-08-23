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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Щоб покласти край залежності від РФ. Британія виділить на ядерну безпеку України €225 млн

Щоб покласти край залежності від РФ. Британія виділить на ядерну безпеку України €225 млн

Велика Британія надасть кредитні гарантії на суму 192 млн фунтів (€225 млн) для зміцнення енергетичної безпеки України.

Про це заявив міністр енергетики Великої Британії Грант Шаппс від час свого візиту до Києва, пише Sky News.

Зазначено, що підтримка має на меті покласти край залежності України від ядерних послуг та ядерного палива з Росії.

Кредитні гарантії нададуть українській національній компанії Енергоатом через британське експортно-кредитне агентство UK Export Finance.

В рамках угоди британська компанія Urenco надаватиме Енергоатому послуги зі збагачення урану, які є життєво важливими для ядерного палива.

– Путін використав енергію як зброю війни: сьогоднішня акція на підтримку поставок ядерного палива допоможе Україні покласти край залежності від російських поставок і зміцнити свою енергетичну безпеку, – сказав британський міністр.

За даними Департаменту енергетичної безпеки та Net Zero, новий кредит збільшить невійськову фінансову допомогу Великої Британії Україні майже до 5 млрд фунтів (майже €6 млрд).

Раніше в Британії підтвердили підписання контрактів на ППО для України.

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Денис Шмигаль

Фото: Енергоатом

Джерело: Sky News
Велика Британія, паливо, Україна
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