США готовы обучать пилотов ВСУ на F-16 в Америке — Пентагон
Соединенные Штаты готовы обучать украинских пилотов на американские многофункциональные истребители F-16, если будет такая необходимость.
Об этом заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга.
По его словам, США “готовы поддержать” обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на континентальной части США, если это будет необходимо.
— Мы готовы поддержать обучение здесь, на континентальной части Соединенных Штатов, если будет достигнута соответствующая способность в Европе, — сказал Райдер.
Он добавил, что не может пока уточнить базы, на которых это может происходить.
— Я не могу сейчас сказать, на каких именно базах может происходить подготовка, но, конечно, если решение будет принято, и мы будем двигаться вперед, мы обязательно сообщим вам об этом, — сообщил он.
Ранее заместитель спикера Пентагона сообщала, что Соединенные Штаты могут присоединиться к подготовке украинских пилотов на истребителях F-16, если партнеры из Европы не будут успевать с тренировками.
Этому предшествовало заявление Дании, которая обязалась предоставить Украине 19 истребителей F-16. Примечательно, что первые шесть самолетов Украина получит еще до конца 2023 года.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинские пилоты уже продемонстрировали свою профессиональность для освоения F-16 за 6 месяцев. Впрочем техники и инженеры, которые проходят обучение вместе с пилотами, не имеют точных сроков по обучению.
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