Отсидеться или откосить не получится. Украинские воины дали советы новобранцам

Отсидеться и избежать участия в войне не получится, лучше заблаговременно готовиться и выбирать подразделение.

Об этом Фактам ICTV рассказал военнослужащий ВСУ Виталий. Украинские воины также дали советы новичкам, которые готовятся к фронту.

— Я думаю, вряд ли получится откосить и отсидеться. Я считаю, что где-то половина войны прошла, а людей надо все больше. Поэтому я не уверен, что если ты здоров и молод, ты отсидишься, шансов мало. Лучше наоборот — готовиться и искать подразделение, — говорит боец.

Виталий отмечает, что первые выезды — это опыт обстрелов, какие они бывают и как во время них выжить.

— Первый совет — копай, бери саперную лопатку. Второй — прятаться, даже если свистит и кажется, что летит не в тебя. Лучше перестраховаться, — считает военный.

Он также рассказал, как однажды от контузии его спасли наушники.

— Пехота, когда понимаете, что по вашей позиции начинают работать, и летит уже ближе и ближе, я бы рекомендовал быть в наушниках. Они могут спасти жизнь, потому что когда ты в наушниках, ты все прекрасно осознаешь, не потерял ориентацию и доли секунды могут спасти, — добавляет он.

Воин Мирослав также отмечает важность окопов. Он советует копать чем глубже, поскольку это позволит выжить.

Кроме того, военный советует слушать, что говорят. Не выходить без разрешения, верить начальству и быть ответственным.

— Надо держать себя в руках, не давать страху взять верх. Помнить, почему и для чего ты на войне, — отмечает Мирослав.

Он также отметил важность поддержки побратимов, которые становятся второй семьей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что к нему обратились военные относительно увеличения количества мобилизованных на фронт.

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