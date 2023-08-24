Відсидітись чи відкосити не вийде. Українські воїни дали поради новобранцям

Відсидітись і уникнути участі у війні не вийде, краще зачасно готуватись і обирати підрозділ.

Про це Фактам ICTV розповів військовослужбовець ЗСУ Віталій. Українські воїни також дали поради новачкам, які готуються до фронту.

– Я думаю навряд чи вийде відкосити і відсидітись. Я вважаю, що десь половина війни пройшла, а людей треба все більше. Тому я не впевнений, що якщо ти здоровий і молодий, ти відсидишся, шансів мало. Краще навпаки готуватись і шукати підрозділ, – каже боєць.

Віталій зазначає, що перші виїзди – це досвід про обстріли, які вони бувають та як під час них вижити.

– Перша порада – копай, бери саперну лопатку. Друга – ховатися, навіть якщо свистить і здається, що ніби летить не в тебе. Краще перестрахуватись, – вважає військовий.

Він також розповів, як одного разу від контузії його врятували навушники.

– Піхота, коли розумієте, що по вашій позиції починають працювати, і летить вже ближче і ближче, я б рекомендував бути в навушниках. Вони можуть врятувати життя, бо коли ти в навушниках, ти все чудово усвідомлюєш, не втратив орієнтацію і долі секунди можуть врятувати, – додає він.

Воїн Мирослав також відзначає важливість окопів. Він радить копати чим глибше, оскільки це дозволить вижити.

Окрім того, військовий радить слухати, що говорять. Не виходити без дозволу, вірити начальству та бути відповідальним.

– Треба тримати себе в руках, не давати страху взяти гору. Пам’ятати, чому та для чого ти на війні, – наголошує Мирослав.

Він також відзначив важливість підтримки побратимів, які стають другою сім’єю.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до нього звернулися військові щодо збільшення кількості мобілізованих на фронт.

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