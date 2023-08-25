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Валентина Чорна, редактор ленты

Дальше будет трудно: в Пентагоне оценили прогресс ВСУ на фронте

Генерал Патрік Райдер
Фото: Getty Images

ВСУ достигли определенного прогресса на линии фронта, но впереди трудности.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Guardian.

Отвечая на вопрос о прогрессе Украины в войне, он сказал, что “в целом Украина продолжает бороться”.

– Они добились определенного прогресса на линии фронта, но дальше будет тяжело и трудности будут продолжаться, – сказал Райдер.

По словам представителя Пентагона, одной из причин этого являются минные поля.

– Мы сосредоточимся на консультациях с ними и обеспечении, чтобы у них было все необходимое для успеха на поле боя, – добавил Райдер.

Также Райдер заявил, что США будут обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16.

Летная подготовка начнется на базе Национальной гвардии Моррис в штате Аризона в октябре. В сентябре пилоты пройдут курс английского языка.

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Война в Украине, ВСУ, Пентагон, Російська агресія
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