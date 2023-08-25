Дальше будет трудно: в Пентагоне оценили прогресс ВСУ на фронте

ВСУ достигли определенного прогресса на линии фронта, но впереди трудности.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Guardian.

Отвечая на вопрос о прогрессе Украины в войне, он сказал, что “в целом Украина продолжает бороться”.

– Они добились определенного прогресса на линии фронта, но дальше будет тяжело и трудности будут продолжаться, – сказал Райдер.

По словам представителя Пентагона, одной из причин этого являются минные поля.

– Мы сосредоточимся на консультациях с ними и обеспечении, чтобы у них было все необходимое для успеха на поле боя, – добавил Райдер.

Также Райдер заявил, что США будут обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16.

Летная подготовка начнется на базе Национальной гвардии Моррис в штате Аризона в октябре. В сентябре пилоты пройдут курс английского языка.

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