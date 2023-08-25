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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Далі буде важко: у Пентагоні оцінили прогрес ЗСУ на фронті

Генерал Патрік Райдер
Фото: Getty Images

ЗСУ досягли певного прогресу на лінії фронту, але попереду труднощі.

Про це на брифінгу заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Guardian.

Відповідаючи на запитання про поточний прогрес України у війні, він сказав, що “загалом Україна продовжує боротися”.

– Вони домоглися певного прогресу на лінії фронту, але далі буде важко і труднощі триватимуть, – сказав Райдер.

За словами представника Пентагону, однією з причин цього є мінні поля.

– Ми зосередимося на консультаціях із ними та забезпеченні, щоб у них було все необхідне для успіху на полі бою, – додав Райдер.

Також Райдер заявив, що США навчатимуть українських пілотів керувати винищувачами F-16.

Льотна підготовка розпочнеться на базі Національної гвардії Морріс в штаті Аризона у жовтні. У вересні пілоти пройдуть курс англійської мови.

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Війна в Україні, ЗСУ, Пентагон, Російська агресія
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