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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Данилов о контрнаступлении ВСУ: Это очень сложная операция

війна
Фото: Генштаб ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Радио Свобода заявил, что контрнаступление происходит по тому плану, который был утвержден.

Он подчеркнул, что это очень сложная операция.

– Если кто-то считал, что это какая-то легкая прогулка и очень быстро можно достигать тех целей, которые мы ставим перед собой — освобождение все наши территории, то имейте в виду, что враг мощный, враг имеет определенную систему оборонительных, защитных сооружений, которые он там смог построить, – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что продвижение ВСУ происходит настолько быстро, насколько возможно, чтобы сохранять максимальное количество наших военных живыми и невредимыми.

– Поэтому идет тяжело, но с каждым днем мы шагаем вперед к освобождению всех наших территорий, – подчеркнул Данилов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, комментируя атаки беспилотников на Кремль заявил, что население РФ, в частности Москвы, где было принято решение о нападении на Украину, “должно пострадать”, чтобы россияне почувствовали, что такое на самом деле война.

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Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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