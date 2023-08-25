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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Данілов про контрнаступ ЗСУ: Це дуже складна операція

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що контрнаступ відбувається за тим планом, який був затверджений. 

Він наголосив, що це дуже складна операція. 

– Якщо хтось вважав, що це якась легка прогулянка, і дуже швидко можна досягати тих цілей, які ми ставимо перед собою – звільнення всіх наших територій, то майте на увазі, що ворог потужний, ворог має певну систему оборонних, захисних споруд, які він там зміг побудувати, – сказав Данілов. 

Секретар РНБО зазначив, що просування ЗСУ відбувається настільки швидко, наскільки можливо, щоб зберігати максимальну кількість наших військових живими й неушкодженими. 

– Тому йде важко, але з кожним днем ми крокуємо вперед до звільнення всіх наших територій, – підкреслив Данілов. 

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України, коментуючи атаки безпілотників на Кремль, заявив, що населення РФ, зокрема Москви, де було ухвалено рішення про напад на Україну, “має постраждати”, щоб росіяни відчули, що таке насправді війна.

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Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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